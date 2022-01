Medier: Britiske soldater skal stanse flyktninger

Endringen vil skje i løpet av noen uker, skriver avisene The Times og Daily Mail. Saken omtales også av nyhetsbyrået PA.

Opplysningene er ikke offisielt bekreftet. Men en talsmann for innenriksdepartementet sier det er riktig at regjeringen undersøker alle muligheter for å hindre ulovlig innreise og sikre liv og helse til sjøs.

I dag er det grensepolitiet Border Force som håndterer migrantene og flyktningene som forsøker å krysse kanalen.

Opposisjonspartiet Labour er sterkt kritisk til regjeringens angivelige planer. Labour-toppen Yvette Cooper sier det virker som Boris Johnson forsøker å avlede oppmerksomheten fra avsløringene om fester ved Statsministerens kontor i strid med koronaregler.

Cooper minner om at marinen ble satt inn for å patruljere kanalen også i 2019. Ingen migrant-båter skal ha blitt stanset i denne operasjonen.

Organisasjonen Refugee Council sier i en uttalelse at to tredeler av migrantene som krysser kanalen, får opphold i Storbritannia som flyktninger. Det er umenneskelig å bruke militæret til å stanse dem, mener organisasjonens leder Enver Solomon.