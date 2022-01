Rekordlav fødselsrate i Kina

Analytikere advarer mot at befolkningen kan eldes raskere enn ventet, noe som kan medføre mer bekymring for landets økonomiske vekst.

Fødselsraten sank til 7,52 fødsler per 1.000 innbyggere, ifølge statistikkbyrået NBS. Det er et betydelig fall fra 8,52 per 1.000 i 2020, og det laveste som er registrert siden 1978, da man begynte å føre oversikten. Det er også det laveste siden den kommunistiske revolusjonen i 1949.

Selv om myndighetene lempet på ettbarnspolitikken i 2016, har det ikke blitt noen stor vekst i fødselsraten. I fjor ble det avgjort at kinesiske par kan få tre barn. Det ble registrert drøyt 10,6 millioner fødsler i Kina i 2021, ifølge offisielle tall.

– De demografiske utfordringene er velkjente, men befolkningen eldes åpenbart raskere enn ventet, sier sjeføkonom Zhiwei Zhang i kinesiske Pinpoint Asset Management til AFP.