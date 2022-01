Kinas økonomi vokste med drøyt 8 prosent i 2021

Landets sentralbank har kuttet styringsrenta for første gang siden toppen av pandemien. Året gikk dermed så vidt bedre for kineserne enn det analytikere spurt av AFP hadde ventet. De spådde en vekst på 8 prosent.

Men veksten i fjerde kvartal var den dårligste på mer enn ett år, knappe 4 prosent. Myndighetene har slitt med virusutbrudd og trøbbel i boligmarkedet den siste tiden.

En talsperson for landets nasjonale statistikkbyrå advarte mandag mot at økonomien er under «trippelpress» på grunn av mindre etterspørsel, problemer med forsyningskjeder og lavere forventninger for framtidig vekst.

Kinas svært strenge koronapolitikk har gjort det mulig for folk innenfor landets grenser å i stor grad leve som normalt igjen, men de strenge tiltakene på grensen, samt strenge nedstengninger for å slå ned smitteutbrudd, har gått ut over økonomien.

Industriproduksjonen vokste mer enn ventet i forrige måned, med 4,3 prosent, ifølge offisielle tall. Samtidig gikk detaljomsetningen ned 1,7 prosent.