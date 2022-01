Ny nordkoreansk rakettest

Meldingen kommer etter at Nord-Korea på ti dager gjennomførte tre rakettester, blant dem to av det de kaller hypersoniske raketter. Den forrige testen fant sted fredag, da trolig av to kortdistanseraketter, ifølge Sør-Korea.

Raketten skal ha landet i Japanhavet. Det japanske forsvarsdepartementet tvitrer at det kan være snakk om et ballistisk missil. Den japanske kystvakta har oppfordret fartøy utenfor kysten til å være var for ting som faller ned fra himmelen, men det er ikke meldt om skader på verken båter eller fly.

Onsdag varslet USA nye sanksjoner mot Nord-Korea etter testene. Nord-Korea kalte sanksjonene en «provokasjon», og svarte altså med ny rakettest to dager senere. Nord-Korea har en «legitim rett» til selvforsvar, sa en talsmann for landets forsvarsdepartement til det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Mulige FN-sanksjoner

USA vil i tillegg foreslå FN-sanksjoner, ifølge FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield. Hun har ikke spesifisert hva slags sanksjoner det er snakk om. Forslaget må formelt behandles av de 15 medlemslandene i FNs sikkerhetsråd, og en beslutning der må være enstemmig.

Forrige gang Sikkerhetsrådet vedtok sanksjoner mot Nord-Koreas atomvåpenprogram, var i 2017. Da fikk Trump-administrasjonen gjennomslag for en rekke økonomiske sanksjoner mot landet.

Disse sanksjonene er fortsatt aktive og hindrer Nord-Korea i å importere olje. I tillegg har de sørget for at landet ikke lenger kan eksportere kull, jern, sjømat og tekstiler til resten av verden.

Holder fast ved opptrappingen

Trass i de strenge sanksjonene, fortsetter Nord-Korea opprustningen, samtidig som de nekter å svare på amerikanske invitasjoner til dialog.

Landets leder Kim Jong-un sverget på et toppmøte i landets kommunistparti i desember å fortsette opprustningen.