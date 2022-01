Mann skadd etter drapsforsøk i Göteborg

Hendelsen fant sted utendørs i boligområdet Biskopsgården på Hisingen i Göteborg, opplyser politiet. Det er snakk om et knivangrep.

Politiet opplyser til P4 Göteborg at det er snakk om et drapsforsøk, men de vil ikke si noe om hvor alvorlige skader offeret har fått. Ingen er pågrepet.

– Åstedet er avsperret, og jakten på gjerningsmannen pågår, sa Johan Josarp, vakthavende befal i politiet rundt klokka 21 søndag kveld.

Ifølge Göteborgs-Posten er et stort område sperret av ved Vårväderstorget. Avisa erfarer at det ikke dreier seg om gjengkriminalitet, og at det ikke er brukt skytevåpen.

Politiet ble varslet om hendelsen like etter klokka 20. Flere patruljer er på stedet, og politiet søker med hunder.