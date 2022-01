Labour-leder anklager Johnson for lovbrudd

Starmer, som er landets fremste opposisjonsleder, beskylder også Johnson for å lyve om festene, som var et fast arrangement i statsministerboligen hver fredag selv om coronapandemien satte strenge grenser for sosiale sammenkomster.

Starmer opplever nå økt oppslutning på meningsmålingene. Han mener det er unødvendig å vente på en intern granskningsrapport, som kommer om få dager.

– Jeg mener han brøt loven. Jeg mener at han så å si har innrømmet at han brøt loven, sier Starmer i et intervju med BBC.

Han anklager også Johnson for å ha fornedret statsministerens kontor, og mener han har mistet all autoritet, ikke bare i eget parti, men også i landet.

Minst seks parlamentarikere fra Johnsons konservative parti har sagt offentlig at han bør gå av, mens andre sier de vil vente på konklusjonene i granskningsrapporten, som utføres av den erfarne embetskvinnen Sue Gray.

Starmer mener at når rapporten er publisert, bør det vurderes om det skal innledes en politietterforskning.