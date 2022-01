Sykepleiere i Italia tatt for å gi koronabevis uten å sette vaksiner

Den ene kvinnen mistenkes for å ha satt sprøyter på et par som er vaksinemotstandere, ved å bruke en nål uten ampulle.

Sykepleieren ble avdekket etter at hun kunne bli sett på et sikkerhetskamera i desember da hun klemte en full vaksinesprøyte inn i et tøystykke, før hun satte den tomme sprøyten inn i overarmen til en person.

Politiet har pågrepet en annen sykepleier på det samme vaksinasjonssenteret. Hun lot som om hun vaksinerte elleve personer ved å bruke en lignende metode i desember.

En leder i en lokal vaksinemotstandsgruppe er blant personene som fikk koronabevis på denne måten, ifølge politiet.