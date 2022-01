Labour-leder mener festavsløringene har forverret folks mentale helse

– Jeg tror det har gjort folks mentale helse verre, fordi mange nå spør seg selv: «Hvorfor fulgte jeg reglene, mens de gjorde det de gjorde?», sa Labour-leder Keir Starmer i en tale lørdag.

Han sikter med det til avsløringene om at det skal ha blitt holdt regelmessige fester for ansatte og politikere i Downing Street mens Englands befolkning var under strenge coronarestriksjoner.

– Folks psykiske helseplager har blitt verre under pandemien, trolig i et større omfang enn vi forstår. Og jeg tror at de siste ukene med festavsløringene fra Downing Street bare har gjort situasjonen enda verre, sa Starmer.

Statsminister Boris Johnson har havnet under press etter avsløringene, og flere, blant annet Starmer, har krevd hans avgang.