Kart over valgdistrikter avvist i Ohio

I en beslutning som ble støttet av fire av de sju dommerne, blir forslaget til valgdistriktskart sendt tilbake til kommisjonen som utarbeidet det.

Velgerne i Ohio stemte i 2018 for en grunnlovsendring som innebar et system for å unngå såkalt gerrymandering, praksisen der et flertall i en delstats folkevalgte forsamling vedtar distriktskart som favoriserer eget parti.

I kjennelsen skriver dommer Michael Donnely at det er åpenbart at kommisjonen ikke har respektert velgernes ønske om å få slutt på gerrymandering.

Noen delstater har oppnevnt uavhengige kommisjoner til å tegne opp grensene for valgdistriktene. Men i mange stater er det politikerne som tegner kartet. I de fleste tilfellene skjer det i republikansk-styrte delstater, men det skjer også i demokratisk-styrte stater.