Nær 600 boliger tatt av flammene i Colorado

Rundt 580 boliger, et hotell og et kjøpesenter er bekreftet ødelagt i brannene. Minst én brannmann og seks andre personer er skadd, og det er frykt for at tallet kan øke.

Brannene brøt ut utenfor Denver torsdag morgen.

Sheriff Joe Pelle i Boulder sier at slukningsarbeidet er vanskelig, og at brannmannskaper måtte trekke seg ut fordi flammene spredte seg svært raskt grunnet kraftig vind.

At en skogbrann bryter ut så sent på året i dette området, er uvanlig. Det skjer etter en svært tørr høst og en vinter der det så langt nesten ikke har falt noe snø.

Blant dem som er evakuert, er 21.000 innbyggerne i byen Louisville. Det samme gjelder de rundt 13.000 innbyggerne i nabobyen Superior. De to byene ligger om lag 32 kilometer nordvest for Denver.

Nå venter de på å få vite om husene deres har klart seg, eller om de står uten bolig når det nye året begynner.

Det skal ha brutt ut flere branner omtrent samtidig. Noen av dem ble utløst av strømledninger som hadde falt ned grunnet kraftig vind.