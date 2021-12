Coronasmitten fortsetter å øke i Spania

Det er første gang dette tallet har vært over 1.000 i Spania.

Samtidig påpeker myndighetene at situasjonen på sykehusene er under kontroll, mye takket være den høye vaksinasjonsraten i landet.

Landet har en vaksinasjonsrate på rundt 80 prosent.

Nylige tall viser at 19 prosent av intensivplassene på sykehusene i Spania er tatt av coronainnlagte pasienter.

Infeksjonsraten har doblet seg på en uke. Smitteøkningen har fått myndighetene til å innføre nye restriksjoner, blant annet et påbud om å bruke munnbind utendørs.

Landet besluttet nylig å redusere karantenetiden både for asymptomatiske tilfeller og personer med milde symptomer, samt for uvaksinerte personer med ubekreftet smitte. Årsaken er frykt for at den kraftige smitteøkningen vil føre til så stort fravær blant arbeidstakere at det vil ramme økonomien.