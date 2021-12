Tyske byer forbyr marsjer som samler vaksinemotstandere

Onsdag kveld var flere tusen mennesker samlet i München for å vise sin motstand mot restriksjoner som sosial distansering og forsamlingsforbud. Torsdag opplyste myndighetene at deltakerne kan vente seg bøter på opptil 3.000 euro, om lag 30.000 kroner.

Nå har fem byer i Baden-Württemberg varslet at det blir forbud mot lignende marsjer i et forsøk på å hindre at vaksinemotstandere og tilhengere av bevegelsen Querdenken (å tenke utenfor boksen) samler seg.

Stuttgart er blant byene som varslet forbud torsdag, mens det allerede er på plass i Mannheim og Karlsruhe.

Myndighetene i Stuttgart begrunner forbudet med at deltakere på tidligere «gåturer» bevisst har brutt forsamlingsforbudet, samt påbudet om å bære munnbind og holde avstand til andre mennesker.

De viser også til at Querdenken-bevegelsen er blitt mer aggressiv og voldelig den siste tiden.