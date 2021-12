Rekordhøy tigerdød i India

Det er det høyeste tallet etaten har sett siden den begynte med registreringen i 2012. Det slår rekorden fra 2016, da det ble registrert 121 tigre døde.

Det siste tiåret har den største dødsårsaken ifølge NTCA vært naturlige årsaker, men en del har også blitt offer for krypskyttere og som følge av konflikter mellom mennesker og dyr.

Omtrent 75 prosent av alle tigrene i verden lever i India.

For to år siden kunngjorde regjeringen at tigerpopulasjonen hadde økt til 2.967 i 2018, opp fra rekordlave 1.411 i 2006. Oppgangen i 2018 ble hylle av statsministeren Narendra Modi som historiske.