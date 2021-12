Mexico gir grønt lys til cubansk koronavaksine

Myndighetene mener det er tilstrekkelig med bevis for at vaksinen, som gis i tre doser, er trygg og effektiv. Godkjennelsen betyr imidlertid ikke nødvendigvis at den mexicanske regjeringen vil kjøpe vaksinen eller ta den i bruk i Mexico.

Ti vaksiner er godkjent i landet, men flere av dem er knapt i bruk, som for eksempel den kinesiske Sinopharm-vaksinen. I Cuba er Abdala godkjent til bruk innenlands, og eksport av den har begynt til Vietnam og Venezuela.