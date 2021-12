Barn blant åtte drepte i skyting i Mexico

To menn åpnet ild mot flere hus i Silao mens de kjørte motorsykkel sent tirsdag, ifølge lokale myndigheter. En ett år gammel baby og en 16 år gammel jente er blant de drepte.

Narkokartellene Santa Rosa de Lima og Jalisco Nueva Generación kjemper om kontroll over narkosmuglingen og markedet for stjålet drivstoff i delstaten, som har blitt en av Mexicos mest voldelige. Elleve personer ble drept i to lignende angrep i Silao i midten av november

Siden 2006, da den mexicanske regjeringen startet en kontroversiell militæroperasjon mot landets karteller, er det registrert mer enn 300.000 drap, går det fram av offisielle tall.