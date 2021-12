Libanon har beslaglagt millioner av captagon-piller på havnen i Beirut

Captagon er et sentralstimulerende og amfetaminlignende medikament som for det meste blir produsert i Libanon og Syria.

Det er blitt hyppig brukt av stridende under krigen i Syria, samt som rusmiddel i Saudi-Arabia og en rekke andre land ved Persiabukta.

Onsdag kunne libanesiske myndigheter melde om storbeslaget i en last som ifølge en tollbetjent skulle til Kuwait.

Pillene var lagt i små poser som lå skjult i falske appelsiner blant en last med ekte frukt.

Det er andre gang på en uke at det blir funnet captagon skjult blant frukt i regionen. Lille julaften opplyste politiet i Dubai at de hadde pågrepet fire menn som er mistenkt for å ha smuglet captagon-piller verdt millioner av dollar til De forente arabiske emirater.

De over én million pillene lå skjult i plastsitroner i en last med ekte sitroner.

Saudi-Arabia kunngjorde i april at landet innstiller all import av frukt og grønnsaker fra Libanon etter at det ble funnet over 5 millioner captagon-piller i skipslaster med frukt.

Ifølge en EU-finansiert rapport ble det i 2020 eksportert captagon fra Syria med en markedsverdi på minst 3,46 milliarder dollar.

I november opplyste den syriske hæren at den hadde beslaglagt et halvt tonn captagon som var skjult i en skipslast med spagetti like før den skulle forlate landet.