80 prosent av coronatilfellene i Danmark nå trolig omikron

Det sier faglig direktør Tyra Grove Krause på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

På pressekonferansen opplyser også Krause at de nå har mer konkrete tall for coronavaksinenes effekt mot omikronvarianten.

– Vaksinen gir en beskyttelse på 55 prosent mot omikronvarianten like etter andre dose og tredje dose. Det er lavere enn for deltavarianten, og ser ut til å avta raskere over tid, sier hun.

Imidlertid presiserer Krause at man fortsatt er godt beskyttet mot alvorlig sykdom hvis man er vaksinert.

Siste døgn er det registrert 23.228 nye smittetilfeller i Danmark. Det er det høyeste smittetallet hittil. Det rekordhøye tallet skyldes stor testaktivitet etter jul, presiserer SSI.