Tysklands utenriksminister reiser ikke til OL

Baerbock ble 8. desember utnevnt som Tysklands nye utenriksminister, men har allerede bestemt seg for at hun ikke vil være til stede under de olympiske lekene i Asia i februar.

– Jeg er en stor fan av sport, men denne gang vil jeg definitivt ikke reise. Tidligere har det heller ikke vært vanlig at utenriksministere har reist til OL, sier hun til nyhetsbyrået DPA.

Hun sier at valget er hennes eget, men at Tyskland fortsatt er i dialog med andre EU-land om mulig diplomatisk boikott.

Japan, USA, Australia, Storbritannia og Canada har allerede varslet diplomatisk boikott av lekene og vil ikke sende offisielle representanter til Kina.

Norge har gjort det klart at en diplomatisk boikott er uaktuelt. Minst to statsråder reiser til Kina i forbindelse med OL og Paralympics, hvorav den ene er kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap).