WHO frykter vaksineulikhet kan gi flere parallelle pandemier

Ett år etter at de første coronavaksinene kom på markedet, er svimlende 8,5 milliarder vaksinedoser blitt distribuert på verdensbasis. Innen juni neste år vil ytterligere 24 milliarder doser være tilgjengelige – men ikke for alle.

For mens rike land ruller ut tredje vaksinedose i håp om å stagge den smittsomme omikronvarianten, sliter mange fattige land med å få satt første dose.

Dobbelt-pandemi

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer om at en allerede krevende coronasituasjon kan bli enda verre dersom skjevfordelingen får fortsette.

Beredskapssjef Michael Ryan i WHO tegner opp et skrekkscenario der pandemien kommer ut av kontroll og stadig nye virusvarianter dukker opp, samtidig som én av disse utvikler seg til en slags parallell pandemi. Resultatet er kollaps i helsesystemer og politiske opptøyer, spår han.

Dette er et av flere mulige scenarioer, ifølge Ryan.

– En dobbelt-pandemi er ekstra bekymringsfullt fordi vi har et virus som forårsaker en pandemi nå, og mange flere som står i kø, sier han til nyhetsbyrået AFP.

Kun 10 prosent vaksinert

Rundt 67 prosent av befolkningen i høyinntektsland har fått minst én vaksinedose, viser tall fra FN. Tilsvarende tall for lavinntektsland er 10 prosent, ifølge AFP.

Tidlige studier tyder på at omikron er mer motstandsdyktig mot vaksiner enn tidligere virusvarianter, men at oppfriskningsdosen fortsatt gir økt beskyttelse.

Likevel mener WHO at topprioriteten fremover bør være å få gitt første dose til alle som trenger den. WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus har tidligere advart rike land om at vaksinehamstring potensielt kan forlenge pandemien.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus har advart rike land mot vaksinehamstring. Foto: Salvatore Di Nolfi / AP

– Ingen land kan vaksinere seg ut av pandemien, har Ghebreyesus uttalt.

Her hjemme har direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, pekt på det samme.

– Det er helt klart at rike land som Norge bruker en uforholdsmessig høy andel av vaksinene og kan sånn sett være med på å forlenge pandemien, sa Stoltenberg til TV 2 tidligere denne måneden.

Nye mutanter

Hvis viruset får herje fritt i enkelte deler av verden, øker risikoen for at det dukker opp stadig nye og farligere varianter, advarer eksperter.

Det er omikronvarianten et bevis på, mener WHOs beredskapssjef.

– Viruset har benyttet muligheten til å utvikle seg, sier Ryan.

Den siste tiden har coronasmitten eksplodert både i Europa og utenfor. I uken før jul ble det påvist i snitt 750.000 nye smittetilfeller daglig i verden, som er en økning på 18 prosent fra uken før.

Gautam Menon, fysikk- og biologiprofessor ved Ashoka University i India, påpeker at rike land er tjent med at også fattige land får tilgang til vaksiner.

– Det ville vært nærsynt å tro at de er kvitt problemet bare ved å vaksinere seg selv, sier Menon til samme kilde.

Lysere tider

Alt ser imidlertid ikke helt bekmørkt ut. Dersom verden lykkes med bedre vaksinedistribusjon, kan 2022 bli mindre preget av coronapandemien enn de to foregående årene.

Eksperter peker på at vi er bedre rustet til å håndtere pandemien nå enn for et år siden, med voksende lagre av trygge og stort sett effektive vaksiner og nye behandlingsmetoder.

– Vi har verktøyene vi trenger for å tvinge pandemien i kne, sa coronaekspert Maria Van Kerkhove i WHO tidligere denne måneden.

– Vi har makt til å sette en stopper for det i 2022, sa Van Kerkhove til AFP.

Også assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad ser lyst på framtida. Han tror ikke den globale pandemien er over i 2022, men at den vil ha mindre innvirkning på livene våre.

– Jeg tror 2022 blir året hvor de aller fleste mennesker på jorda får tilbud om vaksine og hvor den globale immuniteten vil styrke seg gradvis, sier han til TV 2.