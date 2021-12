Fagforening: Tyske politifolk sliter psykisk på grunn av koronademonstrasjoner

– De mange koronaprotestene er en stor belastning på betjentene våre, sa Oliver Malchow, som leder fagforeningen, i en uttalelse til det tyske nyhetsbyrået RND onsdag.

Politibetjenter må ofte dra fra en demonstrasjon til en annen, iblant også på tvers av delstatsgrenser. Oppdragene er ekstremt stressende da det i forbindelse med demonstrasjonene ofte er stadig mer voldelige sammenstøt, og aggresjonen rettes særlig mot politifolk, sa Malchow.

– Lederne jobber hardt for å redusere byrden på sine ansatte, men det blir stadig vanskeligere, sa han.

I et intervju dagen i forveien sa Malchow at de hyppige demonstrasjonene fører til at politiet neglisjerer annet arbeid, som for eksempel oppsyn med trafikken.

Manuel Ostermann, som er nestleder i politifagforeningen DPolG, viser til bemanningsproblemer etter nedskjæringer som hovedårsaken til problemene.

– Dette rammer oss nå i alle områder, også med koronatiltak, sier han i et intervju som er publisert i onsdagsutgaven av Bild.

Storbyen München har forbudt uregistrerte «koronamarsjer», da slike flere ganger har utartet til demonstrasjoner. Myndighetene sier at målet med forbudet er å forhindre at det oppstår demonstrasjoner der det ikke brukes munnbind eller følges regler om å holde avstand.

Deltakere i uautoriserte koronademonstrasjoner risikerer bøter på opptil 3.000 euro, knappe 30.000 kroner.