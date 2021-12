Veldig høy risiko ved omikron, advarer WHO

– Den samlede risikoen tilknyttet omikronvarianten er stadig veldig høy, skriver organisasjonen.

Videre vises det til at det vitenskapelige grunnlaget konsekvent viser at omikronvarianten smitter mer enn deltavarianten, med en «doblingstid» på to til tre dager og hurtig økning i smittetallene i en rekke land.

WHO skriver at det etter en gradvis økning siden oktober, var en økning på 11 prosent i de globale smittetallene forrige uke, sammenlignet med uka i forveien. Samtidig ble det registrert omtrent like mange dødsfall som uka før. Dette utgjorde like under 5 millioner nye tilfeller og mer enn 44.000 nye dødsfall, skriver WHO.

26. desember var det registrert mer enn 278 millioner tilfeller og like under 5,4 millioner dødsfall siden pandemien brøt ut, heter det videre.

Sent tirsdag kveld, to dager senere, var det registrert drøyt 283 millioner smittetilfeller og 5.430.084 dødsfall hos pasienter med covid-19, ifølge oversikten til Worldometer.