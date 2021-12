Smitterekorder i mange europeiske land

Nye rekorder settes daglig i land som Italia, Frankrike, Storbritannia, Hellas og Portugal. Så også tirsdag, skriver avisen The Guardian.

Tallene omfatter smitte forårsaket av både omikron og andre virusvarianter. Det må imidlertid tar høyde for at det er stor variasjon mellom landene når det gjelder testkapasitet og registrering av smitte.

I Storbritannia ble det tirsdag registrert 129.471 nye smittetilfeller fra en dag til en annen, men disse omfatter ikke tall fra Skottland og Nord-Irland, kun England og Wales.

Tallet fra England alene er på over 117.000, noe som den høyeste smitteøkningen på et døgn under pandemien, skriver Sky News.

I Hellas ble det registrert 21.657 nye smittetilfeller tirsdag, noe som er over dobbelt så mange som mandag, da antallet lå på 9.284. Søndag ble det registrert litt over 4.000 smittetilfeller. Landet har dessuten registrert 126 nye coronarelaterte dødsfall de to siste dagene.

Bratt økning

Frankrike registrerte tirsdag nesten 180.000 nye smittetilfeller, noe som er langt høyere enn noen gang tidligere under pandemien. Smittekurven er svært bratt. Det nest høyeste smittetallet i løpet av 24 timer ble registrert lørdag og var på 104.611 tilfeller, skriver The Guardian.

Også i Portugal ble det tirsdag satt ny rekord med 17.172 nye smittetilfeller på et døgn. Men antall sykehusinnleggelser holder seg på et stabilt lavt nivå. Landet har registrert 19 nye coronarelaterte dødsfall det siste døgnet, mot hele 303 dødsfall den 28. januar. I Portugal utgjør omikronvarianten nå 61,5 prosent av alle smittetilfellene.

Danmark høyest smittetrykk

Også i Tyrkia meldes det om økende smitte. For første gang siden 19. oktober har antall smittetilfeller i løpet av et døgn passert 30.000.

Men det er Danmark som har den høyeste smitteraten i verden når befolkningsstørrelsen tas i betraktning. Der ligger smitteraten nå på 1.612 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Også der ble det satt ny smitterekord tirsdag. For første gang har antall nye smittetilfeller i løpet av et døgn passert 15.000. Siden forrige uke har omikronvarianten vært dominerende i Danmark.