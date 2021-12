Orbans LHBT-holdning møter motstand under oppkjøringen til valget

For bokhandleren Janos Szakacks gir Ungarns lov, som blant annet forbyr «promotering og framstilling» av homofili til mindreårige, bare meningsløst ekstraarbeid.

– Denne dumme loven betyr at visse bøker på pakkes inn, forsegles og skilles fra de andre bøkene, forteller han til AFP i bokhandelen Irok Boltja i Budapest.

Loven forbyr blant annet fremstilling av seksuelle minoriteter – inkludert homofile og transpersoner – i innhold rettet mot barn.

Møter motstand

Den ble innført i juli i år og har vakt sterke internasjonale reaksjoner og harme blant annet fra EU. Loven har også fått mye kritikk i Ungarn, der det i april er duket for parlamentsvalg.

Men statsminister Viktor Orbán står på sitt. Han mener loven må til for å beskytte barn.

Regjeringen til Orban planlegger en folkeavstemning om spørsmål knyttet til LHBT-personer og seksualundervisning i skolen, inkludert hvor mye barn skal få av informasjon om kjønnsendringer.

Folkeavstemningen blir trolig samme dag som parlamentsvalget.

– Homofobisk

– Vi ønsker å beskytte barna våre mot LHBT-propaganda på samme måte som vi har beskyttet ungarske familier mot migranter, har Orban sagt under et folkemøte i byen Sopron.

Tiltakene rettet mot LHBT-personer er en del av en radikal, konservativ agenda som har formet Ungarn til det Orban kaller «en kristen bastion mot liberale ideologier».

Kritikerne kaller loven for homofobisk og mener den oppfordrer til vold mot LHBT-personer og -miljøer.

Atskilt fra andre bøker

Bokhandleren Szakacs strekker seg for å plassere barneboken «Et eventyr for alle» – som omhandler LHBT-tema – på toppen av en bokhylle. Han mener plasseringen og atskillelsen fra de andre bøkene bare bidrar til at de får mer oppmerksomhet.

– Det er selvmotsigende. Det er som en slange som biter sin egen hale, sier han. På boken plasserer han et klistremerke med teksten «Eventyr er fortsatt for alle selv om de er innpakket», som forlaget har sendt ut.

– La barna våre være i fred

Boken «Et eventyr for alle» er en samling av omskrivelser av tradisjonelle eventyr. Karakterene er nå fra vanskeligstilte minoriteter, inkludert LHBT-miljøet. Boken ble offentlig makulert av en høyreradikal politiker i fjor.

Orban sympatiserte med politikeren og oppfordret homofile til å «la barna våre være i fred».

I løpet av de siste 18 månedene har tradisjonelle definisjoner av familie og ekteskap blitt tatt inn i grunnloven. Transpersoner blir nektet å endre navn eller kjønn i dokumenter utstedt fra myndighetene. Homofile par får ikke lov til å adoptere barn.

Endret aldersgrense

Denne måneden ble det kjent at den amerikanske filmen «Jenny's Wedding» fra 2015 hadde fått endret aldersgrensen fra 12 til 18 år. Filmen viser et ungt, lesbisk par som gifter seg. 18-årsgrensen i Ungarn blir stort sett brukt på filmer med voldelig eller pornografisk innhold.

– Takket være regjeringens hatkampanje er LHBT-miljøet under et enestående angrep, sier Boldizsar Nagy M., som var redaktør for boken «Et eventyr for alle».

Nagy forteller AFP at han har mottatt flere anonyme trusler, og at han har tenkt på å forlate Ungarn for å kunne leve et mer verdig liv.

Flere angrep

Tilfeller av vold og angrep mot LHBT-personer har vært økende siden i fjor, ifølge Luca Dudits. Hun representerer organisasjonen Hatter, som jobber for LHBT-rettigheter.

– Lovene gjør at det mindretallet blant befolkningen som tyr til vold, føler seg mer berettiget til å gjøre det, da regjeringen er på deres side, sier hun.

Trassig motstand

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen har kalt loven som kom i sommer for «skammelig».

I juli møtte 30.000 personer opp og deltok i Pride-paraden i Budapest. Det var ny rekord, ifølge arrangørene.

Tre TV-kanaler har uttalt at de vil trosse forbudet og vise en video som støtter LHBT-familier laget av en frivillig organisasjon.

Internasjonal interesse

Dorottya Redai fra organisasjonen Labrisz, som gir ut boken «Et eventyr for alle», sier at motstanden mot boken og de juridiske tiltakene fra regjeringen bare har ført til økt interesse.

Det første opplaget på 1.500 bøker forsvant fra hyllene i stor fart. Et andre opplag på 15.000 eksemplarer ble utsolgt etter at den ble makulert av den høyreradikale politikeren.

Boken blir også solgt utenfor Ungarns grenser.

– Den har blitt gitt ut eller skal gis ut på til sammen ti språk, forteller Redai.

Samtidig forteller hun at organisasjonen hennes ikke lenger blir invitert til skolebesøk for å prate med barna om homofobi.

Ingen kursendring

Opposisjonens statsministerkandidat og Orbans utfordrer under valget i april, Peter Marki-Zay, sier han vil skrinlegge landets homofobiske lover dersom han blir valgt. Marki-Zay omtaler seg selv som «tradisjonell, katolsk og konservativ».

Men selv om meningsmålinger viser at de fleste ungarere er mindre homofobiske nå enn de var for noen år siden, vil ikke Orban endre kurs.

– Regjeringen er sterkt imot LHBT-propaganda mot barn, sier Orbans regjeringsfelle Antal Rogan. Han lover en tøff valgkamp før den kommende folkeavstemningen.

– Ingen valgvinner

Analytiker og samfunnsviter Andrea Virag tror ikke Orban vil vinne denne kampen.

Hun sier at i motsetning til tidligere kampanjer og lovgivning fra regjeringen, som blant annet har rettet seg mot migranter, EU og den ungarskfødte milliardæren George Soros, kan angrep mot LHBT-miljøet ende med å slå tilbake mot dem selv.

– Orban og hans parti Fidesz velger seg vanligvis fiender som står utenfor synsvinkelen til det ungarske folk, eller som ikke kan svare for seg. Men LHBT-miljøet står sterkt her i Ungarn, så angrep mot dem vil ikke være en sak som vinner valget.