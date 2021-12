Stengingen av Memorial opp for russisk høyesterett

Memorial er en av Russlands mest prominente menneskerettsgrupper, og stifteren av et arkiv om Stalin-regimets utrenskninger.

Organisasjonen ble stiftet i 1989 av dissidenter, blant dem fredsprisvinner Andrej Sakharov. Rettsprosessen mot Memorial har utløst massiv kritikk mot russiske myndigheter, og organisasjonen mener den blir forfulgt i et statlig inngrep mot uavhengige medier og menneskerettsgrupper.

Påtalemakten sier at gruppen bryter med lovene om utenlandske agenter, ettersom den ikke merker alle innlegg, blant annet i sosiale medier, slik den kontroversielle loven krever.

Grupper som mottar økonomisk støtte fra utlandet er tvunget til å merke alle innlegg med at de er utenlandske agenter.

Avviser anklagene

Memorials advokater og stiftere avviser at det er blitt begått alvorlige brudd på lovene. De sier materiale er blitt merket tilstrekkelig, og at kun et ubetydelig antall dokumenter har manglet merkingen.

Tirsdagens rettsmøte er en av to saker som er i anmarsj mot gruppen. Saken behandles av høyesteretten ettersom Memorial International er registrert som en internasjonal organisasjon. Det er ikke mulig å anke avgjørelsen.

Påtalemakten ønsker også å stenge Memorials menneskerettssenter og den saken kommer opp for en rett i Moskva onsdag. Organisasjonen er anklaget for å støtte terrorisme og ekstremisme i tillegg til å bryte lovverket om utenlandske agenter.

Mandag skjerpet en domstol i Petrozavodsk straffen lederen av Memorial i Karelia, Jurij Dmitirev, har fått til 15 år. Historikeren har dokumentert Stalins overgrep og vant tidligere i år Sakharovs fredspris.

Hans støttespillere sier at han blir straffet for sitt arbeid med å lokalisere massegraver for folk som ble drept under Stalins regime.

Dmitirev er dømt for seksuelle overgrep, etter det hans støttespillere sier er fabrikkerte anklager.

Slutt på demokratiet

Memorial er en løst strukturert organisasjon, mens Memorial International tar vare på nettverkets arkiver over overgrep og koordinerer nettverkets arbeid.

Organisasjonen har kjempet for menneskerettigheter i Russland og støttet både politiske fanger, migranter og marginaliserte grupper. Den har avslørt overgrep i Nord-Kaukasus og Tsjetsjenia.

Kritikere av prosessen mot Memorial sier at stengingen av menneskerettsgruppen markerer slutten på demokratiseringen av Russland etter at Sovjetunionen brøt sammen for 30 år siden.

Gruppen selv har ikke mye håp om å vinne fram i retten. President Vladimir Putin sa tidligere i desember at Memorial hadde støttet terrorister og ekstreme organisasjoner.