Israelere skal forske på fjerde vaksinedose

Rundt 150 ansatte på Shiba sykehus i nærheten av Tel Aviv vil få en fjerde dose. Alle disse fikk sin tredje dose innen 20. august.

Israel kunngjorde forrige uke at alle over 60 år skulle få fjerde dose av vaksinen, ettersom omikronvarianten av viruset herjer i Europa. Regjeringens ekspertpanel har også anbefalt at alle helsearbeidere bør få et fjerde stikk.

Bare 60 prosent av Israels befolkning er fullvaksinert, det vil si at de har fått tre doser vaksine eller at det fortsatt er seks måneder eller mindre siden de fikk andre dose. 31 prosent er ikke vaksinert i det hele tatt, ifølge helsedepartementet.