Forskere fremskynder evolusjonen for å redde verdens korallrev

I nattmørket slår bølgene mot skroget til en liten båt utenfor Coconut Island i Hawaii. Krill, fisk og krabber svømmer forbi lysstrålen, som kommer fra lommelykten til to forskere oppe i båten.

De lyser ned på korallene og fisker opp prøver fra revet i et lite testrør.

Prøvene skal vise hvordan koraller avlet fram i laboratoriet har overlevd etter å ha blitt satt ut i naturen. Målet med prosjektet er å avle fram såkalte «superkoraller» som skal være bedre rustet mot truslene fra global oppvarming.

– Assistert evolusjon startet først som en sprø idé om at man faktisk kan hjelpe til med forandringene og legge til rette for en bedre overlevelse, sier prosjektleder og forsker Kira Hughes ved Universitetet i Hawaii.

De siste årene har hun og en rekke andre forskere arbeidet med prosjektet, og nå er de klare til å plante ut koraller.

Korallbleking truer «havets regnskog»

Forskerne har testet ut tre metoder for å gjøre korallene mer motstandsdyktige:

* Selektiv avl som viderefører ønskelige egenskaper.

* Gjøre korallene mer tolerante mot varme ved å utsette dem for økende temperaturer.

* Modifisering av algene som gir korallene avgjørende næringsstoffer.

Alle metodene har gitt vellykkede resultater i forskningslabene, sier Hughes.

Korallrev kalles ofte for «havets regnskog». Levende koralldyr sitter ofte festet til formasjoner som stammer fra skallene til for lengst døde dyr. Å danne et stort rev kan ta mange tusen år.

Når havet varmes opp, slipper korallene ut alger som gir dem næring. Korallene mister sine farger – en prosess som kalles korallbleking – og de kan da bli syke og dø. Korallbleking har nå rammet 98 prosent av Great Barrier Reef, verdens største korallrev, siden 1998, ifølge ferske studier.

De siste årene har Hughes og de andre forskerne fulgt nøye med på koraller som har overlevd korallbleking i områder hvor de fleste korallene har dødd.

Refses for å leke Gud

Ideen om å hjelpe korallene ved assistert evolusjon har sitt utspring fra forskere ved Australias marinforskningsinstitutt, som foreslo å bygge mer klima-tolerante korallrev. Dette skrev de i en rapport i 2015.

Forslaget fanget oppmerksomheten til Paul Allen, mannen som grunnla Microsoft sammen med Bill Gates. Allen sponset de innledende prosjektene. Han døde selv i 2018, men forskningen fortsetter med støtte fra selskapet hans Vulcan.

Flere har kritisert prosjektet og reist spørsmål om man ikke vil kunne miste det genetiske mangfoldet i korallrevene. Flere har kritisert forskerne for å «leke Gud» ved å tukle med naturen.

– Mennesker har allerede blandet seg inn og påvirket korallrev i lange tider. Alt vi gjør, er å forsøke å reparere skadene, sier Madeleine van Oppen ved Australias marinforskningsinstitutt.

Istedenfor å genmanipulere eller skape noe unaturlig, forsøker forskerne bare å gi evolusjonen et lite dytt i riktig retning, understreker van Oppen. Hun får støtte fra Hughes, som sier at planeten varmes opp i et raskt tempo og man har nådd et punkt hvor man ikke har noe valg.

– Vi er nødt til å gripe inn for å kunne gjøre endringene som trengs for at korallene skal overleve i fremtiden, sier hun.

– Kjøper oss mer tid

Likevel er det en rekke utfordringer forskerne står overfor. Én av dem er selve skalaen på arbeidet som må gjøres ettersom store mengder koraller må fraktes ut i havene på en kostnadseffektiv måte.

Forskerne har dessuten påpekt at plantingen av korallene tilpasses lokale forhold for å unngå å introdusere biologisk materiale som ikke hører hjemme der.

Det har blitt prøvd ulike metoder for å frakte lab-korallene ut i havet, blant annet ved hjelp av skip som pumper ned unge koraller. Det er også testet ut miniubåter som kan plante korallene.

Tilbake i korall-laben på Hawaii jobber de på spreng med å avle fram koraller, mens klokken tikker stadig raskere.

– Alt arbeidet vi gjør her, kommer ikke til å utgjøre en forskjell dersom man ikke griper fatt i klimaendringene på et systematisk måte globalt. Så det vi gjør her, er egentlig bare å kjøpe oss mer tid, sier sjefforsker Crawford Drury ved korall-laben.

Fremdeles et mysterium for forskerne

Koraller har eksistert på jorden i rundt 250 millioner år. Det er slettes ikke første gang i historien at koraller har blitt utsatt for høyere temperaturer, påpeker marinbiolog og professor Steve Palumbi ved Universitetet i Standford.

– Det faktum at koraller ikke er varmeresistente, forteller oss at det er noen ulemper ved å være nettopp dét. Hvis ikke ville alle koraller vært varmeresistente, sier marinbiologen.

Forskere har oppdaget mange ulike grunner til at enkelte koraller ikke er like utsatt for korallbleking. Bare fordi man finner koraller som overlever, betyr ikke det at disse vil tåle oppvarming for alltid, sier Palumbi, som understreker at det fremdeles er mye forskere ikke vet om korallenes genetikk.

Han mener likevel at assistert evolusjon har en plass i det omfattende arbeidet med å redde planetens korallrev.

– Korallrev over hele verden har et desperat behov for hjelp, understreker han ettertrykkelig.