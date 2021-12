Kvinne siktet for sverddrap på julaften i Missouri

Politiet i Cape Girardeau sier at 32-åringen ble funnet utenfor hjemmet hun delte med kjæresten fredag. Da skal hun ha hatt blodige klær og et sverd liggende ved henne i hagen.

Ifølge KFVS ringte kvinnen selv inn til politiet like etter klokken 23 julaften og fortalte at hun hadde drept kjæresten sin med et sverd.

Inne i huset fant politiet 34-åringen Harrison Stephen Foster død. Han skal ha hatt flere stikkskader.

Kvinnen fortalte politiet at hun og kjæresten hadde tatt metamfetamin tidligere på dagen og at hun hadde forestillinger om at kjæresten hadde noe inne i seg hun måtte befri ham fra ved å stikke ham.

Hun er nå siktet for overlagt drap og holdes fengslet med en kausjonssum satt til 2 millioner dollar.