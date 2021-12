Ifølge Putins talsmann Dmitrij Peskov «glemte» Kreml ved en glipp å invitere journalister fra Novaja Gazeta til pressekonferansen.

Andre medier kontaktet Kreml på forhånd og ba om akkreditering til pressekonferansen lille julaften, men ikke Novaja Gazeta, ifølge Peskov.

To dager før pressekonferansen husket staben i Kreml plutselig på avisa, men da var det for sent. For å delta måtte pressefolkene nemlig vise negativ PCR-test, noe Novaja Gazeta ikke rakk, sier han til russisk TV.

13 dager før Putins pressekonferanse mottok Novaja Gazetas sjefredaktør Dmitrij Muratov Nobels fredspris sammen med den filippinske journalisten Maria Ressa.

I sin takketale i Oslo rådhus gikk han hardt ut mot Putin og anklaget blant annet det russiske regimet for å holde politiske fanger og bruk av tortur.