Taliban oppløser valgkommisjoner og departement

Landets uavhengige valgkommisjon, og kommisjonen for klager knyttet til valg, er nå begge oppløst, sier Taliban-regjeringens talsmann Bilal Karimi.

Han kaller de to kommisjonene for «unødvendige institusjoner i dagens situasjon» og sier at Taliban eventuelt kan etablere nye kommisjoner dersom det blir behov for dette.

Ifølge Karimi har Taliban også oppløst departementet for fred og parlamentariske spørsmål, som han betegner som «unødvendig» i landets nye struktur.

Taliban har tidligere stengt det afghanske kvinnedepartementet.