Iran godtar te som betaling for Sri Lankas oljegjeld

Gjeldsbeløpet tilsvarer 2,2 milliarder kroner og kommer fra olje som er blitt eksportert fra Iran til Sri Lanka.

Iran er et av landene i verden med høyest forbruk av te, og Sri Lanka vil nå månedlig eksportere Ceylon-te til Iran fram til gjelden er gjort opp. Lederen for Irans handelsråd sier at avtalen gjør at Iran slipper å bruke sårt tiltrengte kontanter på import av den populære teen.

– Iran og Sri Lanka har et stort potensial til å utvikle gjensidig handel, sier rådsleder Alireza Peyman-Pak.

Iran er hardt rammet av internasjonale sanksjoner. Sri Lanka opplyser at avtalen ikke bryter noen av sanksjonene som er innført av FN eller USA.