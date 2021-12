Skaperen av Ninja Turtles og He-Man er død

Taylor designet flere skikkelser i «Masters of the universe»-serien, blant dem He-Man og ninjaskilpaddene Leonardo, Donatello, Raphael og Michelangelo.

Det ble skapt både filmer og TV-serier om de mest populære figurene Taylor skapte.

Taylor døde i sitt hjem i California torsdag, 80 år gammel. Han ble rammet av hjertesvikt, opplyser familien.

Leketøyene hans er solgt verden over og bare i løpet av de første to og et halvt årene ble det solgt mer enn 70 millioner figurer fra Taylors univers.