Fengslede Pussy Riot-medlemmer sultestreiker

De to aktivistene, Maria Aljokhina og Ljusja Sjtein, soner en dom i et fengsel nær Moskva og krever å få sitte i samme celle og at de skal få lov å kommunisere med hverandre.

Ifølge menneskerettsgruppen Ovd-Info blir de to aktivistene nektet å snakke sammen i fengselet, noe det ikke skal finnes rettslig grunnlag for.

Aktivistene soner en dom på to ukers fengselsstraff for å ha organisert en demonstrasjon til støtte for den fengslede opposisjonslederen Aleksej Navalnyj tidligere i vinter.