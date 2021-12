Titusener demonstrerte mot militærkuppet i Sudan

Demonstrantene samlet seg utenfor presidentpalasset, som har fungert som hovedkvarter for militærjuntaen siden general Abdel Fattah al-Burhan tok makten i landet i et kupp 25 oktober i år.

Demonstranter gikk også ut i gatene i byen Madani, om lag 150 kilometer sør for Khartoum.

Sikkerhetsstyrker brukte tåregass for å spre demonstrantene, og AFPs journalist i Khartoum melder om sårede. Sudans legekomité, som er del av den prodemokratiske bevegelsen i landet, opplyser at sikkerhetsstyrkene avfyrte tåregass inne på sykehus, og at både leger og pasienter ble rammet.

Minst 48 mennesker har mistet livet i forbindelse med demonstrasjoner siden kuppet, ifølge komiteen.

Lørdagens demonstrasjoner fant sted til tross for at nettilgang og telefonlinjer var blitt stengt i forkant av den varslede protesten, ifølge øyenvitner, og til tross for tung tilstedeværelse av sikkerhetsstyrker som hadde blokkert bruer som knytter hovedstaden til forsteder.

Mange av de frammøtte viftet med flagg, slo på trommer, danser og ropte at soldatene må vende tilbake til kasernene.