Over 270 reddet i Middelhavet

Først ble over 90 mennesker i havsnød berget fra en trebåt sør for den italienske øya Lampedusa julaften. Tidlig første juledag ble ytterligere to redningsaksjoner gjennomført.

Det var to oppblåsbare båter som hadde havnet i trøbbel rundt 70 kilometer utenfor kysten av Libya, opplyser en talsmann for Sea Watch. Om bord var til sammen 180 migranter og flyktninger.

Til sammen er det nå over 270 mennesker om bord på den tyske organisasjonens fartøy Sea Watch 3.

Også Leger Uten Grensers redningsfartøy Geo Barents er i sving i julen. Fartøyet har nå 560 mennesker om bord, og mannskapet forsøker å få tillatelse til å gå til kai

Ocean Viking fikk julaften grønt lys til å legge til kai på Sicilia med flere hundre migranter om bord.