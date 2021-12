Bombeangrep mot restaurant i Kongo

Skadeomfanget er ikke bekreftet, men bilder fra stedet i byen Beni viser flere livløse mennesker blant restene av grønne plaststoler utenfor restauranten.

Kort tid etter at bomben gikk av, hørtes lyden av kraftige skudd, og panikkslagne mennesker flyktet fra bysentrum.

Byen Beni har lenge vært gjenstand for angrep fra opprørere fra ADF. Men ytterliggående islamister med bånd til IS tok i sommer på seg ansvaret for to angrep i Beni, noe som har ført til økt frykt for at religiøs ekstremisme får fotfeste her.