En ikke navngitt Nato-kilde sier første juledag til nyhetsbyrået DPA at generalsekretær Jens Stoltenberg har besluttet å kalle inn til et møte i rådet 12. januar. Alliansen er i kontakt med Russland om saken, ifølge det tyske nyhetsbyrået.

Russlands utenriksdepartement bekrefter at de har mottatt forslaget, men at det fortsatt er til vurdering. Blant annet må formatet og tidsrammen avklares.

– Men vi er åpen for dialog, sier talsperson Maria Zakharova i russisk UD, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.

En russisk styrkeoppbygging nær grensa til Ukraina har vært gjenstand for stor uro Vesten og Nato de siste ukene.

Mildere tone

Russland krever sikkerhetsgarantier fra Nato og et kategorisk løfte om at Ukraina ikke opptas som medlem. Det avviser forsvarsalliansen, men Stoltenberg har gjentatte ganger uttrykt vilje til å ta opp uenighetene i Nato-Russland-rådet. Russerne krever også at USA ikke etablerer nye baser i tidligere sovjetrepublikker.

Spenningen har økt kraftig den siste tiden, og onsdag sa president Vladimir Putin at Russland vil sørge for en passende militær gjengjeldelse på det han omtalte som Vestens aggressive holdning. Men dagen etter var tonen mildere, og Putin sa at han har fått en positiv reaksjon fra USA, og at samtaler skal finne sted i januar.

Russiske soldater på øvelse på en skytebane i Rostov-regionen sør i Russland tidligere denne uka. Foto: AP

Avslutter militærøvelse

Samme dag sa Nato og USA at de fortsatt er bekymret for russisk militær oppbygging på Ukrainas grenser, men at de fremdeles er åpne for dialog. Ifølge en kilde i amerikansk UD forbereder også USA seg på samtaler med Russland allerede i januar.

Stoltenberg oppfordret samtidig Putin til å bruke julen til å fjerne de russiske styrkene nær grensa mot Ukraina.

Første juledag opplyste det russiske forsvarsdepartementet at mer enn 10.000 soldater har avsluttet militærøvelser som den siste måneden har pågått nær grensa til Ukraina.

Dempet risiko

Dagen før sa en høytstående ukrainsk sikkerhetskilde til nyhetsbyrået AFP at det ikke er noen risiko for en nært forestående russisk invasjon.

Vestlige land har anklaget Russland for å ha utplassert rundt 100.000 soldater nær Ukrainas grense og hevder russerne planlegger for en mulig invasjon av nabolandet i vinter.

Det avviser Russland, som påpeker at de står fritt til å flytte styrker på eget territorium. Ifølge departementet har de nå avsluttede øvelsene funnet sted blant annet i regionene Rostov, Krasnodar og Krim – sistnevnte erobret Russland fra Ukraina i 2014.

Ukrainsk medlemskap i det blå

Nato-Russland-rådet ble opprettet i 2002 som en mekanisme for politisk dialog mellom Nato og Russland i sikkerhetsspørsmål. Det forrige møtet i fant sted i juli 2019, og siden har alle forsøk på å få i stand et møte i rådet, mislyktes. En av grunnene er at Russland ikke lenger ønsker å snakke om Ukraina-konflikten i rådet, skriver DPA. Det er et vilkår som spesielt Natos østlige medlemsland ikke ville godta.

Nato åpnet formelt døra for ukrainsk Nato-medlemskap i 2008, men ingen fremgang er gjort siden.