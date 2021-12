Politiet opplyser til Sky News fredag ettermiddag at en 19-årig mann fra Southampton er pågrepet etter hendelsen i 8.30-tiden første juledag.

Han kom seg ikke inn i noen av bygningene på eiendommen, men er mistenkt for å ha tatt seg ulovlig inn på området og for besittelse av et våpen.

– Vi kan bekrefte at sikkerhetsprosessene ble utløst bare øyeblikk etter at mannen entret området, og han kom seg ikke inn i noen bygninger, sier Rebecca Mears i Thames Valley-politiet, som etterforsker hendelsen i samarbeid med London-politiet.

Dronning Elizabeth feirer jul på Windsor i år etter å ha avlyst den tradisjonelle julefeieringen på Sandringham-godset på grunn av koronapandemien.

– Medlemmer av kongefamilien er informert om hendelsen. Vi tror ikke det er noen større fare for offentligheten, sier Mears.