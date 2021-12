Lei av å se på matprogrammer uten å kunne smake på maten TV-kokkene lager? Nå har den japanske professoren Homei Misyashita ved Meiji-universitetet i Tokyo tatt et skritt i retning smaks-TV og utviklet en prototype av en skjerm med smaksfunksjon. Det skriver Insider.

Prototypen kalles «Taste the TV» (TTTV) og inneholder ti beholdere med forskjellige smaker. Ved å kombinere smakene og spraye de på en plastfilm som legges på skjermen skal TTTV forsøke å gjenskape smaken av maten som er avbildet på skjermen.

Professor Homei Miyashita med smaksskjermen. Foto: Reuters / NTB

Ved å slikke på skjermen skal man kunne smake den avbildede maten.

– Målet er å gjøre det mulig for mennesker å oppleve smaker fra restauranter på andre siden av jorda hjemmefra, sier Miyashita.

– Jeg ser for meg å lage en plattform hvor smaker fra hele verden kan distribueres som digitalt innhold i form av smak, på samme måte som man ser en film eller hører på musikk. Jeg håper folk i fremtiden kan laste ned og nyte smaker av mat fra restauranter de liker, uansett hvor de er, legger professoren til.

Misyashita opplyser at teknologien kan være særlig nyttig for spirende kokker og vinkelnere som trenger å sammenligne forskjellige smaker for å finpusse håndverket sitt.