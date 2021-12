USA opphever reiseforbud fra det sørlige Afrika

Restriksjonene ble innført 29. november etter at en ny og svært smittsom variant av coronaviruset ble påvist i Sør-Afrika.

Innreiseforbudet omfattet alle som nylig hadde besøkt Sør-Afrika, Botswana, Eswatini, Namibia, Lesotho, Malawi, Mosambik og Zimbabwe. Det ble gjort unntak for amerikanske statsborgere.

Omikronvarianten av viruset har siden spredt seg til store deler av verden, også USA.

En talsmann for Det hvite hus sier at innreiseforbudet var nødvendig for å gi forskerne nødvendig tid til å undersøke den nye virusvarianten.

– Restriksjonene ga oss tid til å forstå omikron, og vi vet nå at vår eksisterende vaksine fungerer, sier talsmannen Kevin Munoz.