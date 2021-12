Sovjetunionens siste leder ble i 1990 tildelt Nobels fredspris for sitt bidrag for å avslutte den kalde krigen. Et knapt år senere var unionen historie, og 1. juledag for 30 år siden trakk han seg som president.

I et intervju med det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti minnes Gorbatsjov hva som skjedde, og den triumferende stemningen hendelsene utløste i Vesten, særlig i USA.

– De ble arrogante og selvsikre, de proklamerte seier i den kalde krigen, sier den 90 år gamle tidligere sovjetlederen.

Gorbatsjov mener Moskva og Washington var sammen om å avslutte atomkappløpet og bidra til avspenning i verden.

– Men «vinnerne» bestemte seg for å bygge et nytt imperium. Derfra kom ideen om Nato-utvidelse, sier han.

President Vladimir Putin krever nå garantier for at Nato stanser ekspansjonen i Øst-Europa, og i neste måned er det ventet at Russland og USA setter seg til forhandlingsbordet.

Gorbatsjov håper Putin vinner fram med sitt krav.

– Jeg håper at det blir resultatet, sier han.