USA fordømmer straffeforfølgelse av demonstranter på Cuba

– Siden 13. desember har det cubanske regimet straffeforfulgt mer enn 90 demonstranter over hele Cuba, heter det i en Twitter-melding fra Brian Nichols i det amerikanske utenriksdepartementet.

Videre kaller han siktelsene mot demonstrantene for falske, og sier at de fredelige demonstrantene soner under «forferdelige» forhold i fengsel. Ifølge Nichols risikerer demonstrantene dommer på opptil 25 år for å ha deltatt i demonstrasjonene.

De landsomfattende demonstrasjonene mot kommunistregimet på Cuba var de største siden revolusjonen i 1959. 11. og 12. juli strømmet tusenvis av cubanere ut i gatene. De ropte «frihet» og «vi er sultne» i rundt 50 byer, i protest mot dårlige levekår og undertrykkelse.

Rundt 1.270 mennesker ble pågrepet, ifølge den Miami-baserte menneskerettsgruppa Cubalex. Myndighetene i landet har anklaget USA for å drive fram uroen.