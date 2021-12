Ny smitterekord i Frankrike

Smitten har økt i Frankrike, der den mer smittsomme omikronvarianten sprer seg raskt. De siste dagene er det registrert 565 smittede per 100.000 mennesker, og flere land har klassifisert Frankrike som et høyrisikoland for covid-19.

Den franske regjeringen ønsker å innføre nye tiltak rettet inn mot restauranter og kulturlivet, der folk nå må bevise at de enten er vaksinert mot, eller nylig har blitt friske fra, covid-19, eller avlegge en negativ test for å få komme inn.

En negativ test vil ikke lenger være nok når de nye tiltakene blir innført. Regjeringen håper å få vedtatt reglene i midten av januar.