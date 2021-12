Putin fornøyd med respons fra USA

– Så langt har vi sett en positiv reaksjon, sa presidenten torsdag på den årlige pressekonferansen han holder mot slutten av året.

Putin la til at «amerikanske partnere» har opplyst at de er rede til å begynne samtaler om forslagene rett over nyttår.

Russland la nylig fram en lang liste krav i form av utkast til to nye sikkerhetspolitiske avtaler med USA og Nato. Et gjennomgangstema var at Nato må slutte å vokse og trappe ned sin aktivitet i Øst-Europa.

– Det må ikke bli noen utvidelse av Nato østover, understreket Putin på pressekonferansen.

– Ballen er på deres banehalvdel. De er nødt til å gi oss noen svar, la han til.

Flere vestlige land har beskrevet de russiske kravene som uakseptable. De er blitt fremmet i en situasjon der Russland har flyttet store militære styrker mot grensa til Ukraina.

Både Ukraina og vestlige land frykter Russland planlegger en invasjon, noe Russland avviser. Samtidig er et russisk hovedkrav at Ukraina ikke må bli medlem av Nato.