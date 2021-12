En KFC-kunde fikk en uhyggelig overraskelse etter å ha bestilt en bøtte med KFC hot wings hjem.

Kunden, som hadde bestilt kyllingvinger fra KFC Feltham i Twickenham i England gjennom matleveringstjenesten JustEat, fant nemlig et helt kyllinghode i boksen blant kyllingvingene.

Hodet var rullet i frityrrøre og fritert, men likevel helt med både øyne og nebb, ifølge The Sun.

Mistet matlysten

Etter det sjokkerende funnet skal kunden, ved navn Gabrielle, ha lagt igjen en to-stjernes anmeldelse inne i JustEat-appen hvor det sto:

«Jeg fant et stekt kyllinghode blant kyllingvingene mine. Gjorde at jeg mistet matlysten», sammen med et bilde av kyllinghodet.

Bildet og anmeldelsen ble så delt på Instagram-kontoen Takeawaytrauma, hvor folk delte Gabrielles sjokk.

Artikkelen fortsetter under bilder.

Dette fant Gabrielle blant kyllingvingene sine. Foto: takeawaytrauma / Instagram

– Jeg skulle virkelig ønske jeg kunne gå to minutter tilbake i tid, til da jeg ikke hadde sett dette, skriver en bruker.

– Hva skal til for å få én stjerne? spør en annen

Andre påpeker at det gir folk en bevissthet rundt hva de faktisk spiser.

– Hvis du spiser kjøtt er det ingenting å klage på, du blir bare møtt med virkeligheten av hva du spiser for en gangs skyld.

Den mest sjenerøse to-stjernes anmeldelsen noensinne

KFC har svart på Twitter at de ikke forstå hvordan et helt kyllinghode har sneket seg inn, og spøkte samtidig med at det var den mest sjenerøse to-stjernes anmeldelsen noensinne.

Til The Sun sier KFC at de har sett nærmere på hvordan noe sånt kunne skje.

– Enkelt sagt, vi serverer ekte kylling – og det er vi stolte av – men dette er en feil som har sluppet gjennom de strenge prosessene og kontrollene som er på plass hos våre leverandører, partnere og team, som ferskt tilbereder alt i restaurantene våre.

KFC sier de allerede har tatt grep og blant annet kurset restaurantene sine for at dette ikke skal skje igjen.

– Når det er sagt, endrer det ikke Gabrielles opplevelse – så vi har tatt kontakt med henne, og hun har nå akseptert gratis KFC, sier restaurant-kjeden.