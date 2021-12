Høy vekst og høye priser preget amerikansk økonomi i 2021

17. desember meldte det amerikanske arbeidsdepartementet at prisveksten i november lå på 6,8 prosent – den høyeste veksten på nesten 40 år.

Prisveksten fører til problemer i en amerikansk økonomi som ellers viser sterke tall: i november falt arbeidsledigheten til 4,2 prosent, som var en sterk kontrast til april 2020 da hele 14,7 prosent av den amerikanske arbeidsstyrken var arbeidsledig.

Mer enn 20 millioner mennesker mistet jobben i USA under den første bølgen av koronanedstenginger. I 2021 ble det til gjengjeld skapt 555.000 jobber i gjennomsnitt hver måned. Fortsatt er det fire millioner færre jobber enn det var før pandemien.

Arbeidsgivere jakter arbeidstakere

I løpet av pandemien har det også oppstått en ny situasjon på det amerikanske arbeidsmarkedet. Elleve millioner stillinger ble lyst ut i forrige måned, og millioner av amerikanere slutter i jobbene sine for å finne bedre stillinger eller bytte bransje.

Mange bedrifter klager nå over at de ikke får tak i arbeidskraft til å fylle ledige stillinger. Noen har begynt å tilby bedre helse- og sosialforsikringer, nyansettelsesbonuser og høyere lønn for å tiltrekke seg talenter.

Høy lønnsvekst er også en sentral del av den stigende inflasjonen som har skapt problemer for den økonomiske innhentingen – og president Joe Bidens økonomiske politikk.

Lavt tilbud, høy etterspørsel

Inflasjonen skyldes flere faktorer: den globale forsyningskrisen, som begrenser tilgangen på varer. Det har skapt problemer for blant annet bilprodusenter, som igjen fører til at prisene for bruktbiler har steget til værs.

Høy etterspørsel bidrar også til økt inflasjon. I USA forsterkes dette av at forbrukere har fått penger fra staten rett i lomma for å bidra til økonomisk vekst. Sentralbanken Federal Reserves nedjustering av styringsrenta til nærmere null for å hindre en enda verre økonomisk krise i 2020 spiller også en viktig rolle.

Det ventes derfor at sentralbanken vil stramme inn på kriseutbetalingene sine, og dessuten øke styringsrenta i løpet av første halvdel av 2022. Økonomer tror det verste av inflasjonen vil være overstått i løpet av neste år.

Ujevn vekst

Den økonomiske veksten i 2021 har vært ujevn, etter det verste tilbakefallet på mange tiår i 2020. I andre kvartal vokste amerikansk økonomi med hele 6,7 prosent, men utbredelsen av deltavarianten gjorde at veksten sank til bare 2,1 prosent i tredje kvartal. Det ventes at tallene fra årets siste tre måneder vil være bedre.

Etter at han inntok presidentembetet i januar brukte ikke Joe Biden lang tid på å få vedtatt den tredje koronakrisepakken, med en verdi på over 17.000 milliarder kroner. Det hvite hus peker på at den raske veksten og fallende arbeidsledighet, mens kritikerne peker på at krisepakken bidro til den høye inflasjonen.

Spøker for stor klima- og sosialpakke

Bidens demokrater har et smalt flertall i Kongressen, som de brukte i november for å få gjennom en infrastrukturpakke verdt nærmere 11.000 milliarder kroner. Dette var en av presidentens viktigste prioriteringer.

Verre går det for den enda større klima- og sosialpakken Build Back Better, som demokratene kaller en historisk investering på områder som har vært neglisjert i mange år.

Både republikanere og flere konservative demokrater mener det ikke passer å vedta en slik enorm pengebruk når inflasjonen er så skyhøy. Representantenes hus har vedtatt forslaget, men med et klart nei fra den konservative demokraten Joe Manchin i Senatet spøker det for ønsket om å få gjennom pakken før jul.