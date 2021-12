Maksantall på kjøp av hjemmetester i USA

Amazon er blant kjedene som har innført begrensning på antall tester per kunde.

Apotekkjedene CVS og Walgreens, som begge operer i hele USA, har innført et tak på henholdsvis seks og fire testsett per kunde.

Walgreens sier at avgjørelsen er tatt etter at en «utrolig etterspørsel etter hurtigtester til bruk hjemme» førte til lagerunderskudd. Selskapet sier det vil samarbeide med leverandører for å få fatt i flere tester, men de venter at det kan være mangler i enkelte filialer.

Mangelen på tester har ført til lange køer ved testsentre i hele USA, og flere steder er ventetida på flere timer.