Ifølge Hahn dreier det seg om tre endringer i EUs budsjettregler, som skal bidra til å sikre nye inntekter og finansiere unionens omfattende tiltak for å motvirke følgene coronapandemien har fått for medlemslandenes økonomi

– Jeg tror virkelig at dette er et historisk øyeblikk, sa Hahn da han presenterte planen, som blant annet åpner for at EU skal kunne innkreve nye skatter.

EU ble i fjor enige om en omfattende stimuleringspakke på drøyt 8.000 milliarder kroner.

For å hindre kutt i eksisterende EU-programmer, eller at medlemslandene må bidra med mer, ba Det europeiske råd og EU-parlamentet om at det måtte letes etter nye inntektskilder.

Et av forslagene som nå ligger på bordet er å hente mer inntekter gjennom økt avgift på CO2-utslipp fra energiprodusenter gjennom EUs kvotesystem (ETS).

En annen kilde til inntekt kan EUs justeringsmekanisme som pålegger CO2-avgift på produkter som importeres fra land utenfra EU være, foreslår Hahn.

Den tredje inntektskilden er selskapsskatten på minst 15 prosent for flernasjonale selskap, som nærmere 140 land har blitt enige om å innføre.

Gjennom disse tiltakene håper EU-kommisjonen at inntektene skal øke med mellom 150 og 170 milliarder kroner årlig, mellom 2026 og 2030.

Forslaget fra Hahn skal nå behandles av EU-parlamentet og Det europeiske råd.