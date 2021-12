Tysklands medietilsyn sier at RT DE verken har bedt om eller fått tildelt en kringkastingslisens i landet.

Dette skjer mindre enn en uke etter at YouTube blokkerte en tredje tysk RT-kanal.

RT DE mener blokkering av kanalen deres er ulovlig, og at den er et resultat av politisk press fra tyske myndigheter. RT har tidligere blitt anklaget av vestlige land for å spre feilinformasjon og prorussisk propaganda.