Det utgjør kun 3 prosent av de til sammen 30.000 milliarder kronene som er delt ut i coronastøtte hittil.

– Størrelsen på disse summene lokker til seg kriminelle, sier Roy Dotson, som leder arbeidet med pandemisvindel i Secret Service.

De største coronasummene som er utsatt for svindel, er knyttet til trygdesvindel. Rundt 777 milliarder kroner kan ha blitt utbetalt til folk som ikke hadde rett på støtte, ifølge byrået.

De oppgir at rundt 900 svindelsaker er under etterforskning fordelt på samtlige delstater. Rundt 100 personer er pågrepet. Over 10 milliarder kroner har blitt beslaglagt hittil, og det jobbes med å tilbakekreve penger.

– Kan vi stanse svindel? Nei, men jeg tror definitivt vil kan straffeforfølge de som skal det, og vi vil gjøre vårt beste for å ta tilbake så mye av støtten som mulig, sier Dotson.