EU og Storbritannia enige om fiskekvoter for neste år

– Jeg er veldig glad for at vi nå har en avtale på plass med Storbritannia. Nå kjenner de danske fiskerne til kvotene for neste år, og vet hva de har å gjøre med. Det er sårt tiltrengt etter et turbulent 2021, sier fiskeriminister Rasmus Prehn i en pressemelding.

Storbritannias farvann var tidligere del av EUs samlede kvotesystem, men 31. desember utløp overgangsperioden etter brexit. Siden ble kvotene forlenget for en begrenset periode, før det i juni ble inngått avtale for hele 2021.

Den nye kvoteavtalen gjelder for de fiskearter som forvaltes av partene i fellesskap. På grunn av brexitavtalen blir majoriteten av kvotene mindre i forhold til 2021, skriver det danske nyhetsbyrået Ritzau.

I midten av mars ble Norge, EU og Storbritannia omsider enige om en avtale om fiske i Nordsjøen i 2021. Da varslet danske fiskere at brexit har ført til innskrenkede fiskemuligheter for dem.

EU-landene har satt av et milliardbeløp for å kompensere fiskere etter brexit.